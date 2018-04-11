В Самаре выросли цены на вторичное жилье

По итогам марта средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Самары составила 58156 рублей. Это на 3,67% (2058 рублей) больше, чем за предыдущий месяц.

— Общая экономическая нестабильность находит свое отражение на вторичном рынке недвижимости. Динамика средней удельной цены предложения начинает «раскачиваться» со значительной амплитудой, и если в феврале было отмечено падение чуть более чем на 1000 рублей, то март отметился положительным «взмахом маятника». Но если сравнивать с мартом прошлого года, то показатель уменьшился на 5552 рубля, или 8,71%, — рассказала руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного фонда жилья и ипотеки Наталья Ладова.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район — 21%. Меньше всего квартир продают в Самарском районе — 4,8%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки».

Самые дорогие квартиры — в Ленинском районе. Один квадратный метр в элитном доме оценивают в 103802 рубля. Минимальную цену зафиксировали в Куйбышевском районе. Здесь стоимость одного квадратного метра в однокомнатной «сталинке» составляет 29729 рублей.