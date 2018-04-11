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«Алроса» выставит на аукцион во Владивостоке 110 крупных алмазов
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«Алроса» выставит на аукцион во Владивостоке 110 крупных алмазов 

Rambler News Service 37 минут назад
Алмазодобывающая компания «Алроса» проведет аукцион по продаже алмазов специальных размеров массой более 10,8 карата во Владивостоке в период с 16 по 27 апреля 2018 года. Всего на торгах будет представлено 110 камней ювелирного качества, сообщили в компании.
Общая масса выставляемых на аукцион алмазов составляет 1946 карат, вес самого крупного камня — 46,64 карата. Ассортимент будет состоять из алмазов, добытых на предприятиях «Алросы», «Алросы-Нюрба», «Алмазов Анабара» и «Севералмазом».
Принять участие в аукционе смогут фирмы из разных стран — участников алмазно-бриллиантового рынка, включая Гонконг, Россию, Израиль, Индию, Бельгию и ОАЭ. Подведение итогов состоится 27 апреля 2018 года.
«К участию в торгах мы пригласили около 80 фирм, подготовив для них крупные алмазы, традиционно пользующиеся высоким спросом», — прокомментировал предстоящий аукцион член правления, директор Единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев.
Филиал «Алросы» во Владивостоке был создан в 2016 году по решению Наблюдательного совета компании для развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.
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