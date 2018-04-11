Что делать с долларом? Отвечают профессиональные инвесторы

К чему могут привести новые санкции США против российских компаний, пока не понимают ни власти, ни бизнес. Нервничать начинают и обычные граждане.

Так уж повелось, что россияне, видя рост доллара, какое-то время ждут, что будет дальше, а потом массово бегут в обменники как раз тогда, когда американская валюта стоит максимально дорого. Кто-то даже продает квартиры, чтобы купить доллары на пике, хотя нужно было бы делать наоборот.

Что же происходит сейчас? Во вторник, 10 апреля, Business FM провела небольшой опрос среди сотрудников обменных пунктов. Тогда единой картины не было: где-то отмечалось повышение спроса, где-то все было как обычно. Однако уже в среду утром в обменниках сообщали, что начался ажиотаж и валюта быстро заканчивается.

А как поступать правильно? Недвижимость? Это игра «в долгую», и ее нужно обслуживать. Ценные бумаги? Но какие? Рубль? Может девальвироваться. Валютный депозит? По фантастическим пока сценариям, но в теории американские банки могут отказаться передавать доллары российским подсанкционным. Вопрос, что делать, радиостанция задала профессиональным инвесторам.

Александр Крапивко портфельный менеджер «Если очень сильно переживают за сохранность долларовых депозитов, пусть часть этих долларовых депозитов переведут в наличные доллары. Обычно на валютный депозит кладутся средства, которые не участвуют в рискованных операциях, поэтому недвижимость, активы, акции, облигации — это все более рискованные активы, чем валютный депозит или наличные. Британский фунт — валюта сейчас стала волатильная, сингапурский доллар не имеет такой емкости, чтобы что-то в себя аккумулировать. Не надо быть самым умным — надо быть там, где есть ликвидность. Ликвидность есть, кроме доллара, сейчас только в евро».

Сергей Старшинин руководитель офиса «Кутузовский» инвестиционного холдинга «Финам» «Если мы „включаем“ очень боязливого инвестора, доллар — одна из валют, есть евро, есть швейцарские франки, есть сингапурские доллары. Можно последовать примеру ЦБ : золотовалютные резервы хранятся в разных валютах».

Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин к вопросу подошел творчески:

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Я закрыл шорт по рублю и купил акции Сбербанка . Как насчет Грин-карты? Прекрасный вариант, я думаю. Что делать с деньгами, если они есть? Купить себе новую машину, купить жене подарок, купить собственность в стране с хорошим климатом».

С чем согласны все трое, так это с тем, что непрофессиональным инвесторам в период турбулентности лучше не принимать поспешных решений. Также опрошенные Business FM эксперты уверены, что до каких-либо ограничений с безналичными и уж тем более с наличными долларами дело все-таки не дойдет.