У жителя Литвы на псковской границе доллары США «случайно упали за обшивку багажника» 

В ходе таможенного досмотра в автомобиле под управлением гражданина Литвы были обнаружены товары и денежные средства, сокрытые от таможенного контроля, об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление. По данным таможенников, в багажном отделении под обшивкой литовец разместил препараты 18 наименований и 3 тысячи долларов США. Декларации на перемещаемые товары гражданин Литвы не подавал и не заявлял устно о его наличии. Гражданин Литвы разъяснил, что лекарственные средства (биологически активные добавки) он разместил в «тайнике», чтобы избежать таможенных пошлин, необходимых при уплате товара, ввозимого на территорию стран Евросоюза. Приобретенные препараты на сумму свыше 350 тысяч рублей гражданин Литвы намеревался употребить лично и реализовать с целью получения материальной выгоды, скрывать денежные средства не планировал. По его словам, доллары США упали за обшивку багажника случайно. Кроме того, он считал, что сокрытие товара от таможенного контроля при выезде с таможенной территории ЕвразЭС— не правонарушение. В отношении гражданина Литвы возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».