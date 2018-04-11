Криштиану Роналду прислал в Челябинск футболку для благотворительной акции

Челябинцы смогут выиграть футболку с автографом футболиста Криштиану Роналду во время благотворительной акции «Чемпионы для Добрых сердец», сообщают организаторы.

«Чтобы принять участие в акции, нужно прийти на любой матч футбольной команды «Челябинск» и получить от волонтера билет с уникальным числовым кодом. Матчи пройдут 21 апреля, а также 4, 16 и 27 мая на стадионе «Центральный». Также билеты можно получить в рабочее время по адресам Свердловский проспект, 8; Бейвеля, 42; Чичерина, 21; Богдана Хмельницкого, Красная, 40. Победитель будет определен на итоговом матче домашней серии игр ФК «Челябинск» 27 мая», — рассказала президент благотворительного фонда «Родная» Наталья Баскова.

Средства, собранные в период проведения акции, будут направлены на поддержку тяжелобольных детей, подопечных фонда «Родная». В первую очередь фонд готовится оплатить лечение двухлетнего Ивана Казадаева из Коркино , у мальчика аутизм.