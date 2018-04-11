Названы города с самым стремительным ростом цен на жилье в 2017 году

По данным компании Knight Frank, подготовившей отчет Global Residential Cities Index за четвертый квартал 2017 года, в среднем цены на жилье в мире увеличились за год на 4,5%. Это меньше, чем за 2016 год, когда этот показатель равнялся 7%. В 2017 году лидером рейтинга стала столица Германии . Стремительный рост населения, стабильная экономика, рекордно низкий уровень безработицы и наплыв зарубежных инвесторов, — все это подогревало стоимость местной недвижимости. В десятку самых «горячих» рынков впервые попали Гамбург, Мюнхен и Франкфурт. Китайские города выбыли из ТОП-10, благодаря охлаждающей рынок политике местных властей. Зато значительнее всего улучшили свои позиции в рейтинге Севилья (годовой рост изменился с -9,9% до 7,4%) и Гонконг (с 4,3% до 14,8%). Читайте наш материал о 15 странах, куда стоит инвестировать прямо сейчас. ТОП-10 городов с самым стремительным ростом цен на жилье в 2017 году: 1. Берлин — 20,5% 2. Измир — 18,5% 3. Рейкьявик — 16,6% 4. Ванкувер — 16% 5. Гонконг — 14,8% 6. Будапешт — 15,5% 7. Гамбург — 14,1% 8. Мюнхен — 13,8% 9. Роттердам — 13,4% 10. Франкфурт — 13,4%