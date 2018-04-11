Эксперт отметил разницу в понимании Китая и США процесса денуклеаризации

"Сейчас мы наблюдаем, что США КНДР , США и Южная Корея ведут закулисную работу, чтобы решить все вопросы в трёхстороннем формате… Однако министр иностранных дел КНДР фактически согласился с позицией России о том, что итогом мирного процесса должен быть шестисторонний формат (КНДР, Южная Корея, США, Россия, Китай Япония — ред.)", — сказал Толорая на круглом столе МИА «Россия сегодня», посвящённом ситуации на Корейском полуострове.

Однако когда появится возможность перейти к шестисторонним переговорам, пока неясно, отметил эксперт. По его словам, это будет во многом зависеть от развития ситуации в отношениях между США и КНДР.