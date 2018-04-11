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Эксперт отметил разницу в понимании Китая и США процесса денуклеаризации
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Эксперт отметил разницу в понимании Китая и США процесса денуклеаризации 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Продвижение в урегулировании ситуации на Корейском полуострове будет, прежде всего, зависеть от дальнейшего развития диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, заявил заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО МИД России Георгий Толорая.
"Сейчас мы наблюдаем, что США и КНДР, США и Южная Корея ведут закулисную работу, чтобы решить все вопросы в трёхстороннем формате… Однако министр иностранных дел КНДР фактически согласился с позицией России о том, что итогом мирного процесса должен быть шестисторонний формат (КНДР, Южная Корея, США, Россия, Китай, Япония — ред.)", — сказал Толорая на круглом столе МИА «Россия сегодня», посвящённом ситуации на Корейском полуострове.
Однако когда появится возможность перейти к шестисторонним переговорам, пока неясно, отметил эксперт. По его словам, это будет во многом зависеть от развития ситуации в отношениях между США и КНДР.
"И что такое вообще денуклеаризация? Её стороны понимают совершенно по-разному. Трамп считает, что сейчас на встрече с ним Ким Чен Ын принесёт ему на блюдечке с голубой каёмочкой ядерную программу, поклонится, отдаст и откажется от неё. Ким Чен Ын же повторяет слова своих предшественников о том, что Северная Корея, конечно, за денуклеаризацию, за отказ от ядерного оружия в масштабах всего мира, но вот когда мир откажется от ядерного оружия, тогда и Северная Корея откажется", — заключил Толорая.
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