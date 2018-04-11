Закон о новом виде эмиссионных ценных бумаг одобрен Советом Федерации

Верхняя палата парламента одобрила закон о введении нового вида эмиссионных ценных бумаг — структурных облигаций. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Ранее депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли его в третьем, окончательном, чтении.

Согласно документу, вводится название нового вида ценных бумаг — структурные облигации. Структурная облигация — это ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги.

В соответствии с законом, выплата владельцу номинальной стоимости, части стоимости или дохода по такой бумаге будет зависеть от наступления или не наступления определенных обстоятельств, которые должны быть зафиксированы в решении о выпуске ценной бумаги.

Отмечается, что эмитентами структурных облигаций могут быть только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций. При этом брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества вправе размещать только структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и иного имущества.

Законом устанавливается, что целями и предметом деятельности специализированного финансового общества также могут являться приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований или ного имущества.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.