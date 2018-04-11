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Участники массовой акции протеста в КЧР готовы к переговорам
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Участники массовой акции протеста в КЧР готовы к переговорам 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Активисты из КЧР не отказались от проведения массовой акции протеста, но согласны на переговоры, сообщают в СМИ.
Лидер «Коммунистов России» в СКФО, депутат в Черкесске Эдуард Маршанкулов рассказал, что ему удалось добиться некоторого успеха на переговорах с организаторами акции. Активисты не отказываются от своих намерений и даже нашли подходящее помещение, но они готовы выслушать альтернативное мнение.
Акция протеста планируется на 23 апреля. Её участники стремятся привлечь внимание к массовым нарушениям на выборах Президента в КЧР. Во время этой процедуры они должны были стать наблюдателями в УИКах и ТИКах региона, но в последний момент большинство из них отстранили. После проведения выборов они подавали необходимые заявления о многочисленных нарушениях порядка в ЦИК, суд и прокуратуру и были проигнорированы. «Коммунисты России» пытаются решить вопрос через суд, но молодых активистов такой подход не устраивает.
Эдуард Маршанкулов просит активистов отказаться от радикальных решений. Депутат из Черкесска и глава партии «Коммунисты России» выступили против акции. Они подчёркивают, что партия согласна с победой Владимира Путина на выборах.
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