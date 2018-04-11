Участники массовой акции протеста в КЧР готовы к переговорам

Активисты из КЧР не отказались от проведения массовой акции протеста, но согласны на переговоры, сообщают в СМИ.

Лидер «Коммунистов России» в СКФО, депутат в Черкесске Эдуард Маршанкулов рассказал, что ему удалось добиться некоторого успеха на переговорах с организаторами акции. Активисты не отказываются от своих намерений и даже нашли подходящее помещение, но они готовы выслушать альтернативное мнение.

Акция протеста планируется на 23 апреля. Её участники стремятся привлечь внимание к массовым нарушениям на выборах Президента в КЧР. Во время этой процедуры они должны были стать наблюдателями в УИКах и ТИКах региона, но в последний момент большинство из них отстранили. После проведения выборов они подавали необходимые заявления о многочисленных нарушениях порядка в ЦИК , суд и прокуратуру и были проигнорированы. «Коммунисты России» пытаются решить вопрос через суд, но молодых активистов такой подход не устраивает.