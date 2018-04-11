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Ноу-хау от биржи Gemini — торговля блоками
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Ноу-хау от биржи Gemini — торговля блоками 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Биржа Gemini позволит инвесторам размещать крупные ордера вне таблицы заказов.
Начиная с 12 апреля, любой участник нового сервиса Gemini Block Trading получит возможность размещать блочный заказ. По сути это крупная прямая сделка между клиентом и маркет-мейкером за пределами открытого рынка. Пользователю для размещения нужно будет указать направление ордера, его общий и минимальный объем, предельную цену, если маркет-мейкер соглашается с условиями, то заказ будет заполнен.
Услуга позволит проекту конкурировать с компаниями, обслуживающими институциональных торговцев, таких как банки и хедж-фонды, а также избежать негативного влияния крупных сделок на рынок. Несмотря на общий доступ, не каждый сможет её использовать. Gemini установил минимальные ограничения в размере 10 ВТС или 100 ЕТН для размещения блочного заказа.
По словам Камерона Уинклвосса, в торговле блоками будут принимать участие маркет-мейкеры, что обеспечит лучшее исполнение. Заказы не будут влиять на другие секции биржи. Информация о блочной сделке будет доступна через 10 минут после ее совершения.
Напомним, что близнецы Уинковосс являются крупными криптоинвесторами, криптомиллионерами и владельцами инвестиционного фонда.
текст: Илья Маличенко, фото: Pexels
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