Россияне все чаще пытаются ввозить из Китая аппараты для майнинга криптовалюты

"Первые электронные вычислительные устройства для генерации криптовалюты были задержаны на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» (крупнейший российско-китайский погранпереход — прим. ТАСС) в 2014 году. За 2017 год Читинской таможней возбуждено 17 административных дел по ввозу этого электронного оборудования, а за прошедший период 2018 года — уже восемь подобных дел", — сказала Бойко.

В беседе с ТАСС представитель таможни уточнила, что аппараты для майнинга пытаются ввозить именно россияне.

Бойко напомнила, что ввоз устройств для генерации криптовалюты на территорию Таможенного союза ограничен. Для него необходимо предоставлять лицензию и другие разрешительные документы. «Учитывая характер, область применения и предназначение товара, деятельность которого направлена на извлечение прибыли, перемещаемое электронное оборудование не относится к товарам для личного пользования», — подчеркнула она.