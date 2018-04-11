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Россияне все чаще пытаются ввозить из Китая аппараты для майнинга криптовалюты
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Россияне все чаще пытаются ввозить из Китая аппараты для майнинга криптовалюты 

ТАСС 2 часа назад
ЧИТА, 11 апреля. /ТАСС/. Граждане России все чаще пытаются ввозить из Китая незадекларированные устройства для майнинга криптовалюты, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.
"Первые электронные вычислительные устройства для генерации криптовалюты были задержаны на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» (крупнейший российско-китайский погранпереход — прим. ТАСС) в 2014 году. За 2017 год Читинской таможней возбуждено 17 административных дел по ввозу этого электронного оборудования, а за прошедший период 2018 года — уже восемь подобных дел", — сказала Бойко.
В беседе с ТАСС представитель таможни уточнила, что аппараты для майнинга пытаются ввозить именно россияне.
Бойко напомнила, что ввоз устройств для генерации криптовалюты на территорию Таможенного союза ограничен. Для него необходимо предоставлять лицензию и другие разрешительные документы. «Учитывая характер, область применения и предназначение товара, деятельность которого направлена на извлечение прибыли, перемещаемое электронное оборудование не относится к товарам для личного пользования», — подчеркнула она.
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