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В России выпустили «криптомонету» Gram из золота 999 пробы
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В России выпустили «криптомонету» Gram из золота 999 пробы 

Chip.ru 57 минут назад
Фото: Chip.ru
Если вы считаете, что криптовалюта — это какая-то очередная «пирамида», в которую ни в коем случае нельзя вкладывать деньги, то у нас есть новость о такой «криптомонете», которая вам определенно придется по душе. Она не просто реальная, а не виртуальная, но ещё и отлита из чистейшего золота 999 пробы!
Сегодня стало известно, что специалисты фабрики «Оружейникъ» и компании «Арт-Грани», расположенных в городе Златоуст Челябинской области, отлили монету-медаль с изображением символа криптовалюты от Павла Дурова — Gram. Диаметр монеты составляет целых 10 см, так что стоить такая медалька должна весьма приличных денег. И самое главное — её цена не изменится даже в том случае, если котировки Gram обрушатся до нуля. Точнее, при таком исходе медаль должна ещё и подорожать по причине повышения её исторической ценности.
Источник: Facebook
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