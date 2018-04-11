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В Самарской области за месяц выросла цена одного кв. м вторичного жилья
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В Самарской области за месяц выросла цена одного кв. м вторичного жилья 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Средняя рыночная цена одного квадратного метра на вторичном рынке в городах Самарской области выросла за месяц 2,53% или 1093 рубля, и составила 44 365 рублей, сообщает sofgi.ru.
На первом месте по количеству предложений с небольшим отрывом лидирует Тольятти с 4 186 квартирами. На втором — Самара — 4017 квартир. Замыкает список Похвистнево — 123 квартиры.
Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 58 156 рублей (в январе 2018 года –56 098 рублей), самая низкая — в Октябрьске — 23 560 рублей (в январе 2018 года –23 323 рублей).
Наиболее активным в марте 2018 года был рынок в Жигулевске (индекс активности — 6,7), наименее — в Кинеле (индекс активности 3,3). Индекс активности это отношение количества предложений к количеству жителей.
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