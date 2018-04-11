Индекс РТС может отскочить наверх, — Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Допускаю, что он отскочит наверх от отметки 1050, где находятся два локальных максимума прошлого года, но сам факт что под санкции США могут попасть долговые инструменты российских банков, делает любой отскок индекса неустойчивым. В долгосрочном плане над рынком будет висеть эмбарго или квоты на экспортные поставки российской нефти. Для цен на нефть такие квоты это благо, а для фондового рынка России … не уверен.

Аналитики Citigroup полагают, что эти санкции создают новый прецедент, и теперь в опасности «любая российская компания». Причины, по которым «Русал» En+ попали под санкции, неясны, так что теперь есть опасения в отношении всех российских компаний, говорит управляющий лондонской компании Blackfriars Asset Management Анастасия Левашова: «Присутствует очень много факторов неопределенности. Поэтому рынок в панике».

Возможно, ощущение неопределенности — это именно та цель, которую преследовали власти США, вводя санкции, сказал старший стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management Тим Эш. Не давая никаких сигналов насчет того, кто станет следующей жертвой санкций, американские чиновники дают понять, что под ударом может быть любой российский олигарх и его компании, если только он не дистанцируется от Путина, полагает эксперт.

Дерипаска и Вексельберг — олигархи «ельцинской эпохи», сделавшие состояние до прихода Путина к власти, отмечают аналитики Citigroup. Так что раз они попали под санкции, то значит туда может попасть любая российская компания. Инвесторы увеличивают оценку риска по российским активам, и это может привести к падению рейтингов активов широкого сегмента рынка, передает мнение Citigroup «Блумберг»

Ну и возвращаясь к падению индекса РТС… Очень редко восходящий тренд начинается с первого отскока. Как правило, вслед за первым отскоком следует перебив предыдущего минимума и только затем начинается настоящий рост. С первыми отскоками надо быть осторожнее. Что касается американского фондового рынка, то перед стартом сезона корпоративной отчетности за первый квартал мы рекомендуем сделать ставку на покупку акций компании JP Morgan Chase & Co с месячным потенциалом роста 6%.