Депутаты дали разъяснения об изменении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов

Увеличение размера тарифа на вывоз мусора в частном секторе стало причиной для обращения в Совет депутатов. Фото: архив

Увеличение размера тарифа на вывоз мусора в частном секторе стало причиной для обращения в Совет депутатов жителя микрорайона Новомосковский.

По информации МБУ, 09 января 2018 года по МБУ «Городское Благоустройство» был издан Приказ № 2 «Об установлении цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка, согласно которому с 01 января 2018 года установлены следующие цены на платные услуги:

— оказание услуг по вывозу (с передачей на утилизацию) твердых бытовых отходов (ТБО) для коммерческих организаций и частных лиц — 615,0 руб. 00 копеек за 1м3;

— оказание услуг по вывозу (с передачей на утилизацию) крупных бытовых отходов (КГО) для коммерческих организаций и частных лиц — 740,0 руб. 00 копеек за 1 м3.

Увеличение размера платы обусловлено ростом стоимости цен за утилизацию ТБО и КГО, горюче-смазочных материалов, запасных частей и других материалов, а также в связи с увеличением тарифа на обезвреживание ТБО.