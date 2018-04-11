Депутаты дали разъяснения об изменении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов 

Увеличение размера тарифа на вывоз мусора в частном секторе стало причиной для обращения в Совет депутатов. Фото: архив
Увеличение размера тарифа на вывоз мусора в частном секторе стало причиной для обращения в Совет депутатов жителя микрорайона Новомосковский.
Анатолий Усачев, Сергей Русначенко и Константин Шашкин, депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, обратились в МБУ «Городское Благоустройство» за разъяснениями.
По информации МБУ, 09 января 2018 года по МБУ «Городское Благоустройство» был издан Приказ № 2 «Об установлении цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка, согласно которому с 01 января 2018 года установлены следующие цены на платные услуги:
— оказание услуг по вывозу (с передачей на утилизацию) твердых бытовых отходов (ТБО) для коммерческих организаций и частных лиц — 615,0 руб. 00 копеек за 1м3;
— оказание услуг по вывозу (с передачей на утилизацию) крупных бытовых отходов (КГО) для коммерческих организаций и частных лиц — 740,0 руб. 00 копеек за 1 м3.
Увеличение размера платы обусловлено ростом стоимости цен за утилизацию ТБО и КГО, горюче-смазочных материалов, запасных частей и других материалов, а также в связи с увеличением тарифа на обезвреживание ТБО.
Так, согласно п. 1.2. Постановления правительства Москвы от 06.12.2017 года № 970-ПП, тариф по обезвреживанию ТБО путем их сжигания изменился с 612 рублей 00 копеек на 975 рублей 00 копеек, то есть вырос на 59%, из-за чего тариф МБУ „Городское Благоустройство“ по вывозу ТБО с последующей передачей отходов на утилизацию, изменился с 412 рублей 00 копеек на 612 рублей 00 копеек, то есть в свою очередь вырос на 48.5%, что значительно ниже роста на обезвреживание ТБО.