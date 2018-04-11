Региональные власти намерены минимизировать проведение торгов на уровне муниципалитетов

По словам губернатора региона Антона Алиханова, торги на местах проходят «со скрипом», что отражается и на качестве работ, и на сроках их выполнения. Как было озвучено, некоторые аукционы в районах проводились по четыре раза. Безрезультатно.