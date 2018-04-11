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Региональные власти намерены минимизировать проведение торгов на уровне муниципалитетов
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Региональные власти намерены минимизировать проведение торгов на уровне муниципалитетов 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
По словам губернатора региона Антона Алиханова, торги на местах проходят «со скрипом», что отражается и на качестве работ, и на сроках их выполнения. Как было озвучено, некоторые аукционы в районах проводились по четыре раза. Безрезультатно.
В бюджете за прошлый год оказалось не востребовано около трёхсот миллионов рублей, это как сэкономленные средства, так и не реализованные. Тем не менее, по данным регионального Минфина ситуация здесь несколько улучшается. Поскольку в предыдущие годы речь шла о неосвоенных миллиардах.
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