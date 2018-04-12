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Японский рынок криптовалют продолжает расти
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Японский рынок криптовалют продолжает расти 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Япония предприняла важные шаги в рамках придания биткоину легитимности. Теперь страна лидирует в повышении прозрачности в отрасли за счет составления статистики торговли цифровыми валютами.
Совместное исследование, проведенное Управлением по финансовым услугам и японской ассоциацией Cryptocurrency Business Association, показывает, что в Японии не менее 3,5 миллионов физических лиц торгуют криптовалютами.
Возраст около 85% всех трейдеров находится в диапазоне от 20 до 50 лет. Самую большую группу составляют лица в возрасте от 30 до 40, на которых приходится 34% операций.
Ежегодные объемы торгов биткоином выросли с $22 миллионов в 2014 году до $97 миллиардов в 2017 году.
Торговля производными инструментами на биткоин выросла еще сильнее, подскочив с $2 миллионов в 2014 году до $543 миллиардов в прошлом году.
Результаты исследования основаны на данных 17 зарегистрированных в Японии бирж.
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