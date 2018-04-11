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Япония представила статистику криптовалютной торговли
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Япония представила статистику криптовалютной торговли 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Агентство финансовых услуг Японии представило официальную статистику криптовалютной торговли в стране впервые за все время. По данным отчета, в Японии работает 17 криптовалютных бирж, при этом 3,5 млн граждан страны торгуют цифровыми валютами. Среди них доля 20-летних составляет 28%, 30-летних — 34%, 40-летних — 22%. Исследование было представлено во время первого заседания рабочей группы, созданной при агентстве, и является одним из первых результатов ее работы. В организации говорят, что полученные данные должны стать первым шагом на пути комплексного изучения возможных рисков рынка криптовалют в Японии. Количество криптовалютных трейдеров в стране финансовый регулятор сравнил с числом трейдеров, работающих с виртуальными валютами и фьючерсами — на этом рынке по официальным данным заняты 142842 человека.
Ранее в Японии уже появлялись исследования, посвященные криптовалютам, однако до этого их инициаторами не выступало государство и данные, представленные в различных источниках, противоречили друг другу.
Как государство пытается ввести правила игры на рынке криптовалют, ICO и блокчейн, разбираем в нашем материале «Регулирование криптоиндустрии: правовые аспекты».
текст: Антон Кузнецов, фото: Pexels
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