Власти РФ весьма сдержанно отреагировали на происходящие на внутреннем рынке распродажи активов

Наоборот, коррекционное давление в национальной валюте (USD/RUB 63.1, +4.0%) и в сегменте ОФЗ (доходности на среднем участке выросли до 40-45 бп, на дальнем участке — порядка 20 бп) продолжило нарастать в течение первой половины вторника.

Волнение могло быть вызвано, в том числе, страхами ужесточения санкций против нового суверенного долга РФ , предложенными в качестве штрафной меры за недавние происшествия в Великобритании . Не будем вдаваться в подробности документа, отметим лишь его слабую аргументацию и второстепенные позиции инициатора законопроекта в нижней палате парламента США . Тем не менее, на волне громких заявлений по Сирии со стороны США и их союзников, подобного рода законопроект оказался весьма сильным триггером настроений.

Реакция российских властей на происходящие на внутреннем рынке распродажи активов осталась весьма сдержанной. В первую очередь, правительство выразило желание оказать поддержку попавшим под санкции компаниям в целях обеспечения их бесперебойного функционирования. Меры поддержки могут быть направлены на льготные условия кредитования и, возможно, перевод обслуживания в специализированные банки. Уже вчера «Ведомости» сообщили о том, что Русал готовится перейти на расчеты в евро и рассматривает текущие сложности с транзакциями как временные.