Рубль продолжил безустанное падение

В среду, 11 апреля, курс доллара на торгах Московской биржи преодолел отметку в 64 рубля впервые с апреля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи.
Американская валюта подорожала на один рубль и 21 копейку, до 64,23 рубля. Евро в ходе торгов рос на один рубль и 63 копейки, до 79,48 рубля. При этом сразу на открытии торгов курс европейской валюты поднялся до 80 рублей впервые с марта 2016 года, передает ТАСС.
Курс рубля начал падать на первой торговой сессии Московской биржи 9 апреля. Это произошло после расширения санкций США против России и включения в «черный список» Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и других российских бизнесменов и компаний. Курс евро тогда вырос почти на три рубля, а доллара — почти на два рубля.
Официальный курс евро на 11 апреля вырос на 4,96 рубля — до 76,85 рубля. Для доллара ЦБ установил курс в 62,37 рубля (+3,79 рубля).
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