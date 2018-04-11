В городах Самарской области цена квадратного метра жилья выросла за месяц на 2,3%

Как сообщает пресс-служба фонда, на первом месте по количеству предложений с небольшим отрывом лидирует Тольятти с 4 186 квартирами. На втором — Самара — 4017 квартир. Замыкает список Похвистнево — 123 квартиры.

Средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в марте 2018 года составила 44,3 тыс. рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 58,1 тыс.рублей (в январе 2018 года –56 тыс.рублей), самая низкая — в Октябрьске — 23,5 тыс.рублей (в январе 2018 года –23,3 тыс.рублей).

Показатель соотношения количества предложений к количеству жителей наибольший в Жигулевске (индекс активности — 6,7), наименьший — в Кинеле (индекс активности 3,3).

"За месяц — с февраля по март — средняя удельная цена предложения одного квадртаного метра жилой площади выросла на 2, 53% или 1093 рубля, и составила 44 365 рублей, — отмечает заместитель исполнительного директора СОФЖИ Наталья Ладова. — По отношению к марту прошлого года данный показатель изменился в сторону увеличения на 6,82% или 2 832 рубля".