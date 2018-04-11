Экономисты озвучили сроки реванша рубля

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова заявила, что в ближайшую неделю волатильность рубля сохранится, но затем курс постепенно вернется к уровню 60 рублей за доллар. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Орловой, инвесторы ведут себя «крайне нервно» в условиях падающего рубля и невмешательства Центробанка в валютные торги.

Опрошенные РИА Новости эксперты подчеркнули, что сейчас ситуацию с курсом российской валюты определяют не экономические, а политические факторы. «Катализатором потрясений» аналитики назвали очередные санкции против России

Филиппов считает, что из этой ситуации российская экономика способна извлечь выгоду: падение рубля позволяет снизить бюджетный дефицит. Эксперт заявил, что курс доллара может вырасти до 64,5 рубля, но потом отскочить до 62,2 рубля.

Аналитик «Финама» Сергей Дроздов рассказал, что на ситуацию влияют спекуляции крупных игроков, «при малейшей смене конъюнктуры» фиксирующих позиции и начинающих «игру на понижение». Он пояснил, что иностранные фонды переводят рубли в валюту, создавая ажиотажный спрос на нее. Дроздов считает, что российская валюта может ослабеть с 64 рублей «в пределах двух-трех рублей за доллар».