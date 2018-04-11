Ещё
Алюминий дорожает на фоне санкций США против «Русала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Алюминий дорожает на фоне санкций США против «Русала» 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) растет шестую торговую сессию подряд на фоне ограничений со стороны Лондонской биржи металлов (LME) и Нью-Йоркской товарной биржи Comex на торговлю продукцией "Русала" в связи с санкциями со стороны США в отношении компании, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.45 мск стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов поднималась на 0,1%, достигая отметки в 2204 доллара за тонну. Во вторник стоимость металла в Лондоне подскочила на 2,9% — до 2201 доллара за тонну.
Стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,8% — до 3,115 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 1,68% — до 6945 долларов за тонну, цинка — на 1%, до 3243 долларов за тонну.
Росту спроса на металл способствуют опасения возможного дефицита его предложения после того, как во вторник Лондонская биржа металлов (LME) заявила о том, что с 17 апреля введет временное ограничение на торговлю металлами "Русала". В среду аналогичные ограничения ввела Нью-Йоркская товарная биржа Comex. Это связано с тем, что компания попала в санкционный список США.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
"Хотя в настоящий момент не известны все последствия санкций в отношении "Русала", по-прежнему существует значительный риск для глобальных поставок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
РИА Новости: последние новости
Минфин США расширил список санкций против России Алюминий дорожает на фоне санкций США против "Русала" Песков прокомментировал обвал российских рынков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России487
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель66
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1096
Трамп выбирает силу удара по Сирии145
Авиакатастрофа в Хабаровске5
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
01:48
Британия отказалась бомбить Сирию
Войска Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение