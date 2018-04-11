Путь к большой нефти. Тюменнефтегаз отмечает 50-летие Русского месторождения

Ровно 50 лет прошло с момента, когда была получена первая промышленная нефть Русского месторождения Тазовского района ЯНАО . Более 1,4 миллиарда тонн ценного углеводородного сырья находится в глубине месторождения, но поднять сверхвязкую нефть Русского на поверхность в промышленных масштабах на протяжении пяти десятилетий никому не удавалось.

Сейсморазведочные работы по выявлению Русской структуры проводились в течение 1966-1968 годов силами нескольких сейсмопартий. После двух неудачных попыток 18 апреля 1968 года была получена первая промышленная нефть Русского месторождения. Но эта нефть оказалась необычной — ее вязкость в пластовых условиях составляла более 200 сП3. Долгое время Русское не разрабатывалось в силу уникального сочетания различных условий. Высоковязкая нефть, слабосцементированный коллектор, подстилающая вода, мощная газовая шапка, вечная мерзлота, где промерзание грунта в районе месторождения составляет 500-600 метров — такое количество осложнений не встречается ни на одном другом месторождении в мире.

Первая попытка освоения месторождения была предпринята в 1976 году, в это время был создан опытно-промышленный участок НГДУ «Варьеганнефть» для подготовки к выполнению программы определения запасов нефти и вовлечения их в разработку путем закачки в пласт термальных вод и организации внутрипластового горения. Однако этим планам не удалось сбыться.

В 1978 году опытно-промышленный участок Русского месторождения передают на баланс НГДУ «Заполярнефть» ПО «Нижневартовскнефтегаз». Была предпринята вторая попытка эксперимента по получению промысловых данных по вытеснению вязкой нефти путем закачки в пласт подогретой воды. Параллельно шла подготовка к эксперименту по внутрипластовому влажному горению, развивалась инфраструктура на месторождении.

К концу 1980 года было подготовлено 5 скважин. Через несколько лет экспериментов, в марте 1983 года, была начата закачка в пласт разогретого воздуха методом сухого горения. Работы на опытных участках велись плоть до 1985 года и были признаны успешными. Но в мае приказом «Главтюменьнефтегаза» работы на Русском были остановлены и все объекты месторождения законсервированы.

Вновь к вопросу о введении в эксплуатацию Русского месторождения вернулись в 90-е годы. Разрешение на разработку Русского получило специализированое объединение по освоению трудноизвлекаемых запасов «Тюменнефтегаз» совместно с «Заполярнефтегазгеологией». Однако денег на дорогостоящий эксперимент не нашлось. Государство перевело нефтяников на самофинансирование и не дотировало вовлечение в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов, а собственных средств у предприятия не было.

После того, как в 2003 году ОАО «Тюменнефтегаз» вошло в группу компаний ТНК-ВР, разработка стратегической программы по освоению Русского месторождения вновь встала на повестку дня. В 2003 году пробурена разведочная скважина на Русском месторождении. Была создана рабочая группа, в которую вошли специалисты Тюменского научного нефтяного центра (ТННЦ) для изучения Русского, проведения большой программы исследований и испытаний.

В начале 2007 года представители ТНК-ВР объявили, что добыча нефти на Русском в режиме пробной эксплуатации начнется уже летом и до конца года составит около 5 тысяч тонн. В этом же году началось бурение эксплуатационных горизонтальных скважин. После кризиса 2008 года активность проекта существенно спала.

В 2010 году Русское месторождение из ООО «ТНК-Уват», которое занималось развитием Уватской группы месторождений на юге Тюменской области , было передано в ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», которое также входило в структуру ТНК-ВР, но имело существенную территориальную близость к Русскому. На протяжении нескольких лет отрабатываются различные технологии поддержания пластового давления, определяется оптимальная температура закачиваемой воды, бурятся различные виды скважин с разными типами заканчивания.

В марте 2013 года свершилось историческое событие — крупнейшая нефтегазодобывающая компания в России ОАО «НК „Роснефть“ приобрела 100% акций частной нефтегазовой компании ТНК-ВР. В конце 2013 года было принято решение выделить газонефтяное месторождение Русское в отдельный проект на базе юридически существующего с 1991 года акционерного общества „Тюменнефтегаз“. Так с 1 января 2014 года начался новый виток развития Русского. Месторождение входит в активную фазу строительства крупных промышленных объектов нефтедобычи, ведется активное бурение и обустройство.

В год своего 50-летнего юбилея, Русское месторождение даст свою первую промышленную нефть. Масштаб происходящих событий на месторождении поражает. Ведется строительство производственного объекта — центрального пункта сбора нефти с кустовой насосной станцией и резервуарным парком.

Объект мощностью 6,7 миллиона тонн в год будет подготавливать нефть до товарных свойств. Готовится к запуску первый пусковой комплекс — приемо-сдаточный пункт „Заполярное“ со своим резервуарным парком, пожарным депо, котельной и общежитием. Ведется строительство трубопровода ПСП „Заполярное“ — ЦПС „Русское“, протяженностью 65 километров. К моменту запуска будет построено более 23 км внутрипромысловых автомобильных дорог.

Среди многочисленных активов ПАО „НК „Роснефть“, характеризующихся весьма необычными условиями освоения, Русское месторождение занимает особое место. Обладающее огромными запасами вязкого сырья, сегодня оно все ещё остается в тени гигантских газовых месторождений Ямальского полуострова. Сложные геологические и климатические условия, а также отсутствие инфраструктуры на полвека отложили введение Русского в эксплуатацию. И вот, наконец, АО „Тюменнефтегаз“, дочернее общество ПАО „НК „Роснефть“, постепенно подготовило сложный актив к этапу промышленной разработки.