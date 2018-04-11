УФАС: челябинский миндортранс незаконно провел торги на полмиллиарда

По данным пресс-службы Челябинского УФАС, областной арбитраж подтвердил правомерность решения УФАС об отмене результатов закупки миндорхоза. Речь идет об аукционе на ремонт дорог в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах. Торги прошли в 2017 году, начальная стоимость контракта составляла 554 миллиона рублей. Однако в аукционе принимал участие единственный игрок — ОАО «Южуралмост». Его возможного соперника, АНО «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института» (АНО «КИТ КИ») сотрудники министерства не допустили к торгам по надуманной причине.

Как сообщила «ФедералПресс» пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк, «КИТ КИ» чиновники отстранили от аукциона из-за недостоверности представленного сивдетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, влияющим на безопасность капитальных объектов. Но, как указывают антимонопольщики, такой документ компания даже не была обязана предоставлять комиссии. Кроме того, проверка УФАС после установила, что документ был подлинным. Тем не менее в аукционе принял участие единственный подрядчик.

За нарушение закона о контрактной системе три члена аукционной комиссии были оштрафованы на 30 тысяч рублей, за неисполнение предписания УФАС — еще на 50 тысяч рублей каждый.