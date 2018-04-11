В Свердловской области упали цены на землю

Аналитики портала N1.RU проанализировали стоимость земельных участков, выставленных на продажу и обнаружили, что цены серьезно упали. По словам руководителя проекта Оксаны Сидлетской, этот процесс продолжается уже несколько лет. Он связывает его с сокращением числа дорогих предложений и снижением средних цен. Вместе с тем сейчас начинается сезон покупки земельных участков.

В целом цена на землю в области снизилась на 34%. Средняя стоимость составляет 43,2 тысяч рублей за сотку, это на 5% дешевле, чем в прошлом году. В Екатеринбурге стоимость сотки составляет 87,7 тысяч рублей, что на 12,5% меньше, чем в 2017 году.

Самый дорогой участок земли находится в Сысертском городском округе. Его площадь составляет 158 гектаров и стоит он 632 миллиона рублей. Находящиеся рядом стандартные 6 соток можно купить за 60 тысяч.