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В Свердловской области упали цены на землю
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Рубль продолжает безустанное падение

В Свердловской области упали цены на землю 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Аналитики портала N1.RU проанализировали стоимость земельных участков, выставленных на продажу и обнаружили, что цены серьезно упали. По словам руководителя проекта Оксаны Сидлетской, этот процесс продолжается уже несколько лет. Он связывает его с сокращением числа дорогих предложений и снижением средних цен. Вместе с тем сейчас начинается сезон покупки земельных участков.
В целом цена на землю в области снизилась на 34%. Средняя стоимость составляет 43,2 тысяч рублей за сотку, это на 5% дешевле, чем в прошлом году. В Екатеринбурге стоимость сотки составляет 87,7 тысяч рублей, что на 12,5% меньше, чем в 2017 году.
Самый дорогой участок земли находится в Сысертском городском округе. Его площадь составляет 158 гектаров и стоит он 632 миллиона рублей. Находящиеся рядом стандартные 6 соток можно купить за 60 тысяч.
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