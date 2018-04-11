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В Екатеринбурге остаётся всё меньше земли: изучаем участки в открытой продаже
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В Екатеринбурге остаётся всё меньше земли: изучаем участки в открытой продаже 

e1.ru 33 минуты назад
Фото: e1.ru
Количество земельных участков в открытой продаже в Свердловской области сократилось за год на 34%, подсчитали аналитики портала N1.RU. На столько же снизился объем предложения участков стоимостью свыше 10 миллионов рублей.
По данным N1.RU, за год средняя стоимость одной сотки земли во всех районах области снизилась на 5% — до 43,2 тысячи рублей. Исключение составил Екатеринбург, где сотка за год подешевела на 12,5% — до 87,7 тысячи рублей. Стоимость участка размером примерно 20 соток в области сейчас составляет 760 тысяч рублей, а на территории города — 1,7 миллиона рублей.
— Число привлекательных земельных участков, особенно на территории города ежегодно снижается. Вероятно, этим обусловлено сокращение числа дорогих предложений, а также снижение средних цен, несмотря на начало сезона для купли и продажи земли, — предполагает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.
По данным N1.RU, самый дорогой земельный участок сельхозназначения размером 158 га сейчас продается на территории Сысертского городского округа в Щелкуне. Его стоимость — 632 миллиона рублей. В этом же районе сейчас можно купить и стандартные 6 соток, которые будут стоить 60 тысяч рублей.
Ранее аналитики N1.RU нашли самые большие участки с домами — настоящие усадьбы — которые продаются на Среднем Урале.
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