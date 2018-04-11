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Кроссовер Opel Grandland X получил оригинальные аксессуары
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Кроссовер Opel Grandland X получил оригинальные аксессуары 

Auto.Today 43 минуты назад
Фото: Auto.Today
Самый младший член семейства Opel X, Grandland X, готов предложить своим клиентам множество опциональных дополнений.
Специальный комплект включает в себя несколько вариантов багажников, установленных на крышу автомобиля, имеющих различные размеры и конструктивные отличия. Помимо этого, клиенты могут заказать велосипедную стойку, позволяющую с безопасно транспортировать велосипеды. Для тех, кто занимается водными видами спорта доступны дополнительные крепления, обеспечивающее надежную фиксацию доски для серфинга, с минимальной стоимостью от 99,90 евро (эквивалентно 123 доллара). Что касается лыж и сноубордов, компания также предусмотрела специальные крепления. Для багажного отсека Grandland X доступен новый удобный поддон-лоток (оценивается в 87 долларов), к которому можно приобрести специальную решетку (за 217 евро или примерно 267 долларов), отделяющую грузовой отсек от пассажирской части салона. Также предлагается система FlexConnect, алюминиевые боковые ступени, защитные брызговики, набор легкосплавных колесных дисков и педали из нержавеющей OPC Line.
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