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В Барнауле пройдет социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!»
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В Барнауле пройдет социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!» 

АиФ — Алтай 51 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Мероприятие направлено на привлечение внимания горожан, в том числе молодежи к проблеме донорства.
16 апреля в акции примут участие студенты технического вуза, 17 апреля приглашаются студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института, 18 апреля акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 19 апреля — день для бойцов студенческих отрядов и 20 апреля ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.
Организаторы акции, студенческий профком АлтГТУ и КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» отмечают, что принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 8.30 до 12.00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови. 16 апреля в 13.00 на главной площади АлтГТУ состоится открытие акции.
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