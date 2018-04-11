В Барнауле пройдет социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!»

Мероприятие направлено на привлечение внимания горожан, в том числе молодежи к проблеме донорства.

16 апреля в акции примут участие студенты технического вуза, 17 апреля приглашаются студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института, 18 апреля акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 19 апреля — день для бойцов студенческих отрядов и 20 апреля ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.

Организаторы акции, студенческий профком АлтГТУ и КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» отмечают, что принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 8.30 до 12.00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови. 16 апреля в 13.00 на главной площади АлтГТУ состоится открытие акции.