В Омске потратят 470 тыс. рублей на обследование здания СКК им. Блинова 

Блинова. Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
Накануне, 10 апреля, в Омске подвели итоги электронного аукциона по определению подрядчика, который займётся техническим обследованием здания СКК имени Виктора Блинова. Победителем торгов стала компания «Главленэксперт». Эта фирма обследует здание за 470 тысяч рублей. Хотя начальная стоимость контракта составляла 800 тысяч рублей.
Подрядчик будет обследовать здание СКК в течение 45 дней. Итоги проверки покажут, во сколько обойдётся капитальный ремонт объекта. По словам министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской областиДмитрия Крикорьянца, реконструкцию СКК планируют провести за счёт внебюджетных инвестиций.