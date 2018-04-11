Фондовые индексы США продолжили рост

Нью-Йорк , 10 апреля / Синьхуа / — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.

Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.

Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.

Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.

Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.

Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.