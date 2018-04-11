Ещё
Фондовые индексы США продолжили рост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фондовые индексы США продолжили рост 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.
Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.
Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.
Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.
Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.
Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Основные фондовые индексы США во вторник продолжили рост предыдущего дня: Dow Jones вырос на 1,79 проц. до 24408,00 пунктов, S&P 500 на 1,67 проц. до 2656,87 пункта, NASDAQ на 2,07 проц. до 7094,30 пункта.
ИА Синьхуа: последние новости
Ван И встретился с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль Китайский город предлагает денежные вознаграждения пожилым людям, выбирающим экологичное захоронение Успехи развития сельского хозяйства с высококогорной спецификой в уезде Юаньмоу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления592
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей57
Небо над Сирией опустело338
Британия отказалась бомбить Сирию46
Россия откажется от украинских двигателей6
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение