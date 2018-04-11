Доллар уже подорожал, не пора ли покупать домашние кинотеатры?

Вечером во вторник, 10 апреля, рубль торговался в существенном минусе к доллару и к евро, продолжая отыгрывать резкий выход инвесторов из рублевых активов в валюту. Доллар и евро обновили многомесячные максимумы. Курс доллара расчетами «завтра» повышался до 63 рублей, евро — почти до 78. Business FM решила спросить российские сети: подорожает ли импортная техника, и если да, то когда?

Антон Пантелеев пиар-директор Tmall и Aliexpress «Что касается товара, который продается, товары с российского склада, то мы абсолютно уверены, что ни в ближайшей перспективе, ни в среднесрочной цены не поменяются, прежде всего, потому, что закупки происходят на несколько месяцев вперед, и мы абсолютно уверены в своей закупочной силе и в том, что мы можем держать цену на текущем уровне».

«Евросети» тоже уверены, что ценообразование быстро не изменится.

Виктор Луканин исполнительный вице-президент «Евросети» «На нашем рынке это так быстро не происходит, обычно несколько месяцев, потому что поставки не онлайн, а есть у всех товарный запас, и корректировка цен происходит не сразу. Поэтому, если откат, никто ничего не заметит, то есть цены не изменятся. А если все-таки курс будет продолжать удерживать или расти, то мы изменения в ценообразовании увидим только через несколько месяцев».

Директор маркетплейса Goods.ru Соломон Кунин также предлагает подождать с подорожанием.

Соломон Кунин директор маркетплейса Goods.ru «Мне кажется, надо подождать какое-то время, чтобы понять, это действительно новый уровень или это сегодня плюс восемь — плюс десять, а завтра это обратно стабилизируется. Это непонятно. Даже время реакции покупателя, оно действительно гораздо более короткое и, скорее, на некотором ажиотаже основывается. Потому что даже для него очень мало времени. Мы точно пока ничего такого не видим».

Эксперты отмечают, что, как правило, россияне начинают массово скупать иностранную валюту в самый неподходящий для этого момент — на пиковых ее значениях.