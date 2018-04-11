Снижение курса рубля увеличит стоимость зарубежных туров

Стоимость зарубежных туров существенно увеличится. Это связано со снижением курса рубля. При этом на цену авиабилетов на международные рейсы это почти не повлияет, информирует Ассоциация туроператоров

Специалисты рекомендуют туристам как можно скорее оплатить бронь, поскольку после изменения курса все счета будут выставляться по-новому. Однако то, что было оплачено ранее, уже не подлежит пересчету.

Напомним, рубль снизился 9 апреля на 3,7% по отношению к доллару — до 60,3 руб. за доллар и на 4,1% по отношению к евро — до 74,4 руб. за евро. При этом эти изменения не настолько существенны, чтобы спровоцировать снижение спроса на туристические пакеты за рубеж.

При этом по последним данным, россияне предпочитают православный туризм. Самым посещаемым местом в прошлом году стала Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде. На втором месте еще одна православная святыня — остров Валаам в Карелии . А замыкает тройку село Дивеево Нижегородской области , где находятся святые источники.

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