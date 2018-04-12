«Бавария» вышла в полуфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов мюнхенская «Бавария» на своём поле сыграла вничью с испанской «Севильей» со счётом 0:0. Но благодаря победе в первой встрече со счётом 2:1 немецкий клуб получил право сыграть в полуфинале турнира.

Большую часть встречи подопечные Юппа Хайнкеса контролировали ход матча и атаковали ворота соперника, но забитых голов болельщики так и не увидели.

Напомним, помимо «Баварии» в 1/2 финала Лиги Чемпионов пробились английский «Ливерпуль», итальянская «Рома» и мадридский «Реал»

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