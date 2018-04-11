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Аналитики оценили шансы «Юве» отыграться с 0:3 и пройти «Реал» в Лиге чемпионов
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Аналитики оценили шансы «Юве» отыграться с 0:3 и пройти «Реал» в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус», который пройдёт сегодня, 11 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:0. Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на хозяев за 1.65. Шансы «Ювентуса» на победу оценены коэффициентом 4.75. Поставить на ничью можно за 4.20. По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.53, а на ТМ 2,5 гола — за 2.40. Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.57. Наиболее вероятный исход — победа хозяев 2:1 и ничья 1:1 за 7.50. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.45) и Гарет Бэйл (1.95).
Ставки на проход «Реала» принимаются за 1.01, а на проход «Ювентуса» — за 21.0.
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