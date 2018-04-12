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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 1,05% и составил 24 442,58 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,94% и составил 2666,95 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,95% и составил 7136,26 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу снизился на 2,53 руб, до 76,75 рубля., курс доллара уменьшился на 2 руб., до 62,06 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 руб., составив 68,67 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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