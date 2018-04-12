Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 1,05% и составил 24 442,58 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,94% и составил 2666,95 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,95% и составил 7136,26 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу снизился на 2,53 руб, до 76,75 рубля., курс доллара уменьшился на 2 руб., до 62,06 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 руб., составив 68,67 руб.

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