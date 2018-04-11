В Ульяновской области в 2018 году высадят 42 тысячи деревьев 

30 апреля в Ульяновской области начнется акция «Посади и вырасти свое дерево», которая продлится до 18 мая, сообщает пресс-служба правительства области.
Напомним, впервые «зеленая» акция под таким названием прошла в регионе в 2008 году, став с тех пор ежегодной.
Акция, которая делится на весенний и осенний этапы преследует цель озеленить территорию области и повысить уровень экологической культуры ее жителей.
По словам министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона Михаила Семенкина в 2018 году будет высажено 42 тысяч деревьев — 20 тысяч в весенний период и 22 тысячи в осенний. Посадочный материал уже заготовлен в лесничествах.