Ещё
В Ульяновской области в 2018 году высадят 42 тысячи деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновской области в 2018 году высадят 42 тысячи деревьев 

АиФ — Ульяновск 43 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
30 апреля в Ульяновской области начнется акция «Посади и вырасти свое дерево», которая продлится до 18 мая, сообщает пресс-служба правительства области.
Напомним, впервые «зеленая» акция под таким названием прошла в регионе в 2008 году, став с тех пор ежегодной.
Акция, которая делится на весенний и осенний этапы преследует цель озеленить территорию области и повысить уровень экологической культуры ее жителей.
По словам министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона Михаила Семенкина в 2018 году будет высажено 42 тысяч деревьев — 20 тысяч в весенний период и 22 тысячи в осенний. Посадочный материал уже заготовлен в лесничествах.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В ульяновском торговом центре «Мираж» произошло задымление В Ульяновске врач умер от сердечного приступа на допросе у следователя Ишеевка уже Ульяновск?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления890
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей136
Небо над Сирией опустело418
Британия отказалась бомбить Сирию83
Умер автор хитов Киркорова13
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение