Черная среда. Авиабилеты дорожают из-за ослабления рубля

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) скорректировала курс валют, который используется авиакомпаниями для расчета тарифов в глобальных дистрибутивных системах. Евро подорожал на 1 рубль, до отметки 72,00; доллар — на 1 рубль и 10 копеек, до 59,00. Согласно действующей резолюции, курс IATA обновляется по средам на основании данных, публикуемых Центробанком во вторник (определяются на понедельничных торгах). Таким образом, цифры IATA пока что не отражают реального ослабления национальной валюты: текущий курс Московской биржи — 77,8 евро и $63, соответственно.

«В системах бронирования потребителю цены выводятся валюте страны, в которой совершается покупка. Тарифы пересчитываются по курсу IATA, который применительно к российскому рынку учитывает текущий курс рубля по отношению к доллару и евро, установленный ЦБ, — рассказал Forbes глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев . — Как показывает практика, при падающем рубле лучше всего билеты покупать до вторника, поскольку пересмотр курсов IATA вступает в силу в среду».

Колебания курсов валют совершенно точно скажутся на ценах на международные рейсы для российских покупателей (для иностранных — наоборот, в валютном выражении цены снизятся), продолжил эксперт. «В случае с внутрироссийскими рейсами возможны варианты. Изменения курса не затронут субсидированные и так называемые „плоские“ тарифы, которые действуют, например, на дальневосточных и крымских рейсах. В остальных случаях авиакомпании могут использовать колебания курсов, чтобы сохранить конкурентоспособность, либо, напротив, повысить рентабельность продаж», — отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт».

Повышение курса IATA позволит авиакомпаниям увеличить рублевую выручку за счет международных рейсов, не меняя тарифной сетки, но этого будет недостаточно, чтобы компенсировать авиакомпаниям валютные затраты, и перевозчикам придется повышать тарифы дополнительно, рассказал руководитель одной из авиакомпаний. Возможно, не сразу, но месяца через три-четыре потребители это почувствуют, уточнил он. Официальные представители крупнейших российских авиакомпаний — «Аэрофлота» S7 — не смогли оперативно прокомментировать Forbes ситуацию с тарифами.

В отчетности «Аэрофлота» по РСБУ говорится, что укрепление рубля в 2017 году по отношению к евро на 11,2% и к доллару на 13,0% повлияло на снижение доходных ставок в международном сегменте: общее снижение доходной ставки по авиакомпании «Аэрофлот» составило 5,5% при постоянном улучшении динамики в течение года (снижение доходной ставки в четвертом квартале составило 1,5% против аналогичного периода прошлого года).

«Если ослабление рубля остановится на текущем уровне, особых проблем не будет. Но если ситуация будет ползущим образом развиваться, для авиакомпаний это окажется болезненным, потому что ударит по международному направлению. При значительном изменении курсов валют снижается покупательная способность населения, пассажиропоток перераспределяется с более доходных международных на внутренние линии. Во-вторых, для авиакомпаний, у которых велики валютные расходы, например, на лизинг техники, а большая часть выручки рублевая, возникает разрыв из-за курсовых разниц», — объяснил Олег Пантелеев.

В меньшей степени эта проблема актуальная для «Аэрофлота», S7 и « Уральских авиалиний », считает эксперт. «У „Аэрофлота“, к примеру, значительная часть выручки номинирована в валюте, в то время как большая часть затрат — рублевая (обслуживание в российских аэропортах, аэронавигация над Россией , фонд оплаты труда). Поэтому по понятным причинам на валютных разницах он не понесет потерь. У S7 доля международных перелетов меньше, но маршрутная сеть достаточно сбалансирована, в ней велика международная составляющая. У „Аэрофлота“ и S7, а также „Уральских авиалиний“ есть международный транзитный трафик, это делает их менее чувствительными к кризису», — подытожил главный аналитики «АвиваПорт».

Рубль начал стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро 9 апреля, после введения дополнительных санкций со стороны США . В новый «черный список» вошли бизнесмены, высокопоставленные чиновники и компании, в отношении которых вводятся ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

10 апреля национальная валют подешевела сразу на 2,36 рубля, обновив минимумы 2016 года. Отметим, что рубль снижается несмотря даже на продолжающийся рост цен на нефть — во вторник баррель марки Brent подорожал до $70.