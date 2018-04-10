Раскрыт список округов Москвы с самым дешевым жильем

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Москве снизилась на 1,4 процента с начала 2017 года и составила 183,1 тысячи рублей. Такие данные есть в поступившем 10 апреля в редакцию «Дома» исследовании компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».

При этом средняя стоимость панельного жилья составила 160,5 тысячи, монолитного — 221,1 тысячи рублей. Ценовые минимумы среди округов Москвы отмечены в ЮВАО, ВАО и ЮАО, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья здесь составила 139,6, 151,9 и 156,9 тысячи рублей соответственно.

В СВАО показатель зафиксирован на уровне 160 тысяч рублей. в ЮЗАО — 168,5 тысячи рублей. Максимальные показатели отмечены в ЗАО и ЦАО: 192,4 и 285,7 тысячи рублей соответственно.

Согласно ранее опубликованным данным, в первом квартале 2018 года в Москве в границах МКАД, предлагалось 180 квартир в 12 новостройках стоимостью до четырех миллионов рублей. Минимальная стоимость предложения первичного жилья составила 2,99 миллиона рублей.