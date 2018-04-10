Стартап Theranos сократит 80% сотрудников в попытке избежать банкротства

Стартап Theranos, разрабатывающий систему экспресс-анализа крови, сократит 105 из 125 сотрудников. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Меры направлены на сохранение капитала и отсрочку банкротства компании, отмечают источники издания. Причиной сокращений стало требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатить $500 тысяч инвесторам, вложившимся в компанию.

Theranos основала в 2003 году, она занималась разработкой технологии, которая позволяет делать практически любые анализы крови всего лишь по одной капле, взятой из пальца. В 2015 году выяснилось, что стартап использовал при тестах устройства конкурентов, а сам не разработал ничего.

Как отмечает Fortune, Theranos до сих пор работает и даже привлекает новые средства. Так, в декабре 2017 года Fortress Investment Group вложила в стартап $100 млн Тогда сообщалось, что средства пойдут на «создание определенного продукта и достижение промежуточных оперативных целей». В конце прошлого года в компании работало 800 человек.

Ранее американские власти приговорили к семи годам тюрьмы основателя другого медицинского стартапа — главу Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели . В августе прошлого года Шкрели признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами хедж-фондов MSMB Capital и MSMB Healthcare, которые он основал. Обвинение утверждало, что предприниматель обманывал инвесторов обоих фондов: он рассылал им письма с обещаниями высокой доходности, зная, что его фармацевтическая компания Retrophin находится на грани разорения.

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