Ещё
Бумаги компаний РФ в Лондоне вышли в плюс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бумаги компаний РФ в Лондоне вышли в плюс, Сбербанк растет на 7% 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в четверг впервые на текущей неделе торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", отыгрывая падение после введения в минувшую пятницу санкций США в отношении ряда российских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла в цене на 3,12%, до 5,09 доллара, "Лукойла" — на 2,68%, до 64,69 доллара, "Новатэка" — на 1,55%, до 127,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,66%, до 4,59 доллара, "Газпром нефти" — на 2,87%, достигая отметки в 23,3 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 3,3%, до 1,85 доллара, Сбербанка — на 7,25%, до 14,02 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 5,19%, до 19,25 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 2,69%, до 15,76доллара, "Северстали" — на 3,08%, до 14,54 доллара, НЛМК — на 3,05% — до 24,12 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 2,03%, до 17,86 доллара, "Ленты" — на 3,57%, до 5,08 доллара. Цена расписок АФК "Система" росла на 4,29%, до 3,33 доллара.
Прайм: последние новости
Курс рубля вышел в плюс на новостях от Пентагона Биткоин продолжает дорожать в рамках консолидации Минфин сообщил о своем намерении отложить покупки валюты: позитивно для рубля, - Наталия Орлова,главный экономист Альфа-банка
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода123
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»55
«Судный день» стал на минуту ближе54
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение