130 электронных курсов для центров госуслуг разработано с 2014 года 

Московский городской университет управления (МГУУ) правительства Москвы за четыре года разработал 130 электронных курсов по оказанию 170 госуслуг в столичных центрах «Мои документы», сообщает Агентство «Москва».
Подготовлено свыше 4,5 тысячи тестовых вопросов, которые обновляются каждые полгода, и около 1 тысячи кейсов для проработки типовых ситуаций. В 2018 году предстоит разработать еще 30 электронных курсов.
Основная задача курсов — обучение нового персонала. Также дистанционное обучение помогает сотрудникам поддерживать свою квалификацию на требуемом уровне.
В электронный курс входят три части: детальное описание процесса оказания услуги, кейсы и тестирование. Каждый курс включает слайд-напоминание о правилах хорошего тона.
Сейчас в Москве работает 127 центров «Мои документы» во всех районах города и один флагманский офис. Каждый день 7 тысяч сотрудников обрабатывают запросы 70 тысяч посетителей, предоставляя более 170 госуслуг.