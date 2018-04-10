130 электронных курсов для центров госуслуг разработано с 2014 года

Московский городской университет управления (МГУУ) правительства Москвы за четыре года разработал 130 электронных курсов по оказанию 170 госуслуг в столичных центрах «Мои документы», сообщает Агентство «Москва»

Подготовлено свыше 4,5 тысячи тестовых вопросов, которые обновляются каждые полгода, и около 1 тысячи кейсов для проработки типовых ситуаций. В 2018 году предстоит разработать еще 30 электронных курсов.

Основная задача курсов — обучение нового персонала. Также дистанционное обучение помогает сотрудникам поддерживать свою квалификацию на требуемом уровне.

В электронный курс входят три части: детальное описание процесса оказания услуги, кейсы и тестирование. Каждый курс включает слайд-напоминание о правилах хорошего тона.