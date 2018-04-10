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Бизнесменам объяснили правила аренды
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Бизнесменам объяснили правила аренды 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Во вторник, 10 апреля, в Цифровом деловом пространстве столицы состоялся семинар, на котором предпринимателям рассказали, как купить или арендовать недвижимость у города.
Семинары, которые проводит Департамент Москвы по конкурентной политике, пользуются неизменным спросом. Здесь предпринимателям раскрывают тонкости и нюансы участия в торгах — как аккредитоваться на электронной площадке, получить электронную цифровую подпись, найти подходящий объект, посмотреть его, а потом принять участие в аукционе. Эти знания необходимы Никите Кузнецову — генеральному директору компании, занимающейся оценкой рыночной стоимости имущества. На семинар он пришел впервые, узнав о нем в интернете, в торгах пока еще не участвовал. Его предприятие малого бизнеса сейчас арендует коммерческий офис на Угрешской улице. Однако в планах взять в аренду помещение на льготных условиях у города, а затем выкупить его в собственность — закон позволяет это сделать, если малый предприниматель арендовал недвижимость не менее двух лет. Возможно, это будет подвальное помещение в центре города величиной около 50 квадратных метров. Желаемая цена — до 12 тысяч рублей за квадратный метр в год.
— Москва поддерживает малый бизнес, создает для него льготные условия. Город предлагает долгосрочную аренду на 10 лет с фиксированной стартовой ставкой договора, гарантирует юридическую чистоту сделки. Кроме того, договор аренды заключается без посредника, напрямую с городом. Поэтому хотелось бы арендовать именно у города, — объясняет Кузнецов.
Случается, что бизнесмены не раз принимают участие в торгах, но так и не достигают успеха. Уже три раза предприятие малого бизнеса, занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом инженерных систем, пыталось купить приглянувшееся помещение начальной стоимостью около 6 миллионов рублей и величиной порядка 80 квадратных метров на Святоозерской улице, но оказывалось единственным участником на торгах, рассказала исполнительный директор компании Ольга Семеновская. Ведь согласно законодательству в аукционе по продаже недвижимости из городской казны должны участвовать как минимум двое претендентов.
— К сожалению, это помещение сейчас убрали с торгов совсем и, как мы думаем, направили на переоценку. Хотелось бы узнать, где теперь его можно найти. А также получить информацию, как лучше искать новые объекты. Не секрет, что на каждой электронной площадке свои особенности поиска. Фильтры поиска можно настроить поразному и при грамотном подходе быстро найти помещение именно для своих потребностей, — поделилась предприниматель.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:
— В 2017 году около 300 предпринимателей арендовали нежилые объекты через открытые аукционы единой торговой площадки Москвы. Через единую торговую площадку в прошлом году было реализовано 285 нежилых объектов. В среднем на открытых аукционах на лот претендовали три-четыре участника. Годом ранее аналогичная цифра составила два-три претендента. Показатель среднего превышения по итогам торгов также вырос и достиг 43 процентов.
СПРАВКА
Для того чтобы принять участие в земельно-имущественных торгах города, необходимо совершить ряд простых шагов — подобрать подходящий объект, посмотреть его, а также ознакомиться с документацией, перевести задаток и подать заявку для участия в торгах, прийти на аукцион, победить в нем и подписать договор. Вопросы можно задать «Инвестиционному консультанту» по телефону 8 (495) 652-60-25.
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