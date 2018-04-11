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В России появятся структурные облигации
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В России появятся структурные облигации 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России появятся структурные облигации — ценные бумаги, эмитент которых не гарантирует возврата их номинальной стоимости. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании
11 апреля.
«Закон вводит в российское правовое поле новый вид эмиссионных ценных бумаг — структурные облигации, которые предоставят возможность инвесторам получать более высокий доход по сравнению с традиционными», — сообщил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.
Устанавливается, что облигация может не предусматривать право её владельца на получение номинальной стоимости бумаги в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств.
Приобретать структурные облигации смогут только квалифицированные инвесторы, однако Центробанк вправе устанавливать критерии, при соответствии которым новый вид ценных бумаг будет предлагаться и физлицам. При этом граждане в течение 10 рабочих дней смогут расторгнуть договор приобретения в одностороннем порядке.
Поправки в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» также определяют особенности эмиссии и обращения структурных облигаций. Их эмитентами могут быть только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества, которые, в соответствии с целями и предметом их деятельности, вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций.
При этом все они вправе размещать только структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и иного имущества.
«Инструмент структурных облигаций активно используется во всём мире. Принятие закона позволит расширить линейку инвестиционных продуктов и будет способствовать развитию финансового рынка», — отметил Салпагаров.
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