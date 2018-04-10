Хлеб на мясо променяли

Итоги сезона 2017 года (восемь месяцев. — «ВМ») по экспорту просто радуют: мы вывезли 40 миллионов тонн зерна. Это рекорд за всю новейшую историю.

Турция и Мы, правда, знали еще в начале сезона, что рекорд будет взят, потому как был решен ряд инфраструктурных проблем с железнодорожниками и перевалкой зерна через порты Прибалтики. Показатели немыслимые: мы поставили рекорды месячных и недельных вывозов и даже в феврале и марте вывозили вдвое против показателей прошлого года. Покупатели нашего зерна сегодня — это 123 страны мира, в первой тройке — Египет Бангладеш . Отрасль выживает в том числе из-за того, что подросли цены на мировых рынках — сейчас мы продаем хлеб по 208 долларов за тонну. Сегодня внешние цены — главный драйвер роста, а некоторое ослабление курса рубля также поспособствует росту отрасли.

А вот с наступающим севом есть некоторые проблемы. Озимых посеяли меньше, чем планировали, но рассчитали покрыть этот недостаток весенним севом. Посевная яровых запаздывает и довольно серьезно. На целый месяц в сравнении с прошлым годом. Кроме того, упали закупки сельхозтехники, примерно на треть. Это снижает уровень технологических условий, кроме того, растет зависимость от погоды. Пока мы ориентируемся по сезону на средние показатели. То есть собрано будет 115–120 млн тонн. Но если погода в регионах подведет, потерять можем существенно, до 20 млн тонн.

Есть и проблема внутреннего спроса. Снижается по России спрос на зерно в продовольственных целях, для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. То есть растет спрос на фуражное зерно, а на продовольственное падает.

Кроме того, есть проблема — зиму значительные запасы зерна провели в амбарах, рядом с сельхозтехникой, в неприспособленных помещениях. Мы ожидаем падения качества этого зерна, а также некоторую его количественную потерю от таких условий хранения.