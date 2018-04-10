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Мошенники в ОАЭ получили по году тюрьмы за каждого из пятисот пострадавших
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Мошенники в ОАЭ получили по году тюрьмы за каждого из пятисот пострадавших 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 10 апр — РИА Новости. Создатели финансовой пирамиды на 200 миллионов долларов получили более 500 лет тюремного заключения, сообщает эмиратское издание The National.
От действий двух мошенников пострадали более 500 человек. Суд в Дубае назначил по году тюрьмы за каждый случай мошенничества.
Мошенники-иностранцы использовали так называемую «схему Понци», когда первые инвесторы получают высокие доходы за счет привлечения новых инвесторов.
Деятельность мошенников была пресечена в 2016 году. Поиск активов велся в ОАЭ, Индии, странах Северной и Южной Америки. Было арестовано около 25 банковских счетов.
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