Audi и Volkswagen повысили цены на свои автомобили в России 

VW поднял цены на ряд моделей в апреле в среднем на 2%, сообщил РБК представитель дистрибьютора этой марки. По его словам, удорожание коснулось Volkswagen Tiguan, Touareg и Passat. Операционный директор люкс-сегмента дилерской группы «Авилон» Вагиф Бикулов сказал, что с 1 апреля цены на 2% повысили также Audi, Fiat и Jeep, а Maseratiна 40 тысяч рублей (1,5-2%). Источник в одном из автодилерских холдингов подтвердил, что автомобили Audi подорожали в среднем на 2%. По словам Бикулова, причина повышения цен — увеличение утилизационного сбора.