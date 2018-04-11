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Audi и Volkswagen повысили цены на свои автомобили в России
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Audi и Volkswagen повысили цены на свои автомобили в России 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
VW поднял цены на ряд моделей в апреле в среднем на 2%, сообщил РБК представитель дистрибьютора этой марки. По его словам, удорожание коснулось Volkswagen Tiguan, Touareg и Passat. Операционный директор люкс-сегмента дилерской группы «Авилон» Вагиф Бикулов сказал, что с 1 апреля цены на 2% повысили также Audi, Fiat и Jeep, а Maseratiна 40 тысяч рублей (1,5-2%). Источник в одном из автодилерских холдингов подтвердил, что автомобили Audi подорожали в среднем на 2%. По словам Бикулова, причина повышения цен — увеличение утилизационного сбора.
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