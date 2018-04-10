Американка выбросила лотерейный билет с многомиллионным выигрышем

Жительница американского штата Мичиган по ошибке выбросила лотерейный билет с крупным выигрышем, однако ее супруг достал его из мусора. Об этом сообщает UPI.

Мужчина утверждает, что лотерейный билет был его подарком жене на день рождения. Она стерла защитный слой, решила, что ничего не выиграла, и выкинула его.

Ее супруг не поверил, что деньги потрачены впустую, нашел выброшенный билет и проверил его в лотерейной машине. Оказалось, что жена выиграла два миллиона долларов (126 миллионов рублей). «Мы не считаем себя удачливыми людьми, так что это стало приятным сюрпризом», — говорит мужчина.

Согласно правилам лотереи, выигрыш выплачивается по частям в течение нескольких лет, однако при отказе от части суммы остаток можно забрать сразу. Семья предпочла второй вариант и получила 1,3 миллиона долларов (82 миллиона рублей).

В марте сообщалось, что сотрудники автозаправки в американском штате Канзас нашли потерянный лотерейный билет на миллион долларов и вернули его владельцу.