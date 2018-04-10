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Авиабилеты дорожают в ночь на среду
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Авиабилеты дорожают в ночь на среду 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Авиабилеты подорожают завтра. Желающим улететь за рубеж по старому курсу нужно определяться прямо сейчас. Ценник пересматривается еженедельно в ночь на среду. Так, в международной системе бронирования GDS до конца дня евро стоит 71 рубль, а доллар — 57,5 рубля. С завтрашнего дня на неделю вперед курс будет уже другим.
Юлия Липатова замгендиректора агентства делового туризма «Аэроклуб» «Пересчет курса координирует Международная ассоциация воздушного транспорта, которая объединяет всех крупных перевозчиков и регулирует взаиморасчеты между участниками рынка. И уже в среду утром во всех системах бронирования будет фигурировать новый курс. Для корректировки тарифов за основу берут стоимость евро. По итогам торгов в понедельник цены вырастут еще незначительно, а вот если сегодняшний курс сохранится до следующей недели, то стоимость билетов увеличится на следующей неделе уже более существенно. Поэтому в любом случае для тех путешественников, которые уже определились со своим перелетом, мы рекомендуем не откладывать покупку».
Возросший интерес к евро отмечают и в некоторых обменных пунктах Москвы, хотя паники нет, показал небольшой телефонный опрос, проведенный Business FM:
1. — Ни в пятницу, ни в субботу, ни воскресенье спроса не было, а в понедельник спрос начался, ну, кстати, больше на евро, чем на доллар. — По сравнению с обычными днями, насколько он увеличился примерно? — Ну, может, процентов 20-25 увеличился. Все покупают по чуть-чуть, потому что люди к отпуску готовились, а им маленько испортили настроение, вот и все, у нас народ ко всему привыкший.
2. — Курс доллара растет, в наличной валюте, в принципе, никто ничего не покупает особо, никто ничего не продает. Пока все ждут. Пока тишина.
3. — Я на работе. У меня вообще столько людей, что я даже не могу с вами поговорить. — Один вопрос… — У нас всегда много людей.
4. —Никак не изменился. Как спрашивали, так и спрашивают. Мы тут на районе одни, поэтому у нас всегда много народу.
5. — Ни у кого налички нет, никого нет, у людей денег нет. Тишина гробовая.
6. — Да, спрос есть. Можно сравнить со вчерашним днем. Вчера не было такого спроса, люди наблюдали, смотрели, а сегодня больше спрос пошел. — Что покупают в основном? — Доллары и евро одинаково. — По вашим ощущениям, насколько процентов выросло количество желающих? — 50%.
Эксперты отмечают, что, как правило, россияне начинают массово скупать иностранную валюту в самый неподходящий для этого момент, на пиковых ее значениях.
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