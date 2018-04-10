Размер ежегодной выплаты ветеранам войны в КБР увеличили до 30 тыс. рублей

НАЛЬЧИК , 10 апреля. / ТАСС /. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков своим указом увеличил размер ежегодной выплаты к 9 мая инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших воинов, проживающим в республике, на 10 тыс. рублей. В день Победы они получат по 30 тыс. рублей, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном сайте главы региона.

"Внести в указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2013 года №64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, а также вдовам погибших воинов» изменение, заменив в пункте 1 слова «20 тыс. рублей» словами «30 тыс. рублей», — говорится в тексте документа.