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Размер ежегодной выплаты ветеранам войны в КБР увеличили до 30 тыс. рублей
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Размер ежегодной выплаты ветеранам войны в КБР увеличили до 30 тыс. рублей 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 10 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков своим указом увеличил размер ежегодной выплаты к 9 мая инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших воинов, проживающим в республике, на 10 тыс. рублей. В день Победы они получат по 30 тыс. рублей, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном сайте главы региона.
"Внести в указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2013 года №64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, а также вдовам погибших воинов» изменение, заменив в пункте 1 слова «20 тыс. рублей» словами «30 тыс. рублей», — говорится в тексте документа.
В министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР ТАСС сообщили, что в 2017 году 243 ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших выплатили по 20 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 4,946 млн рублей.
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